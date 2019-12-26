Замминистра иностранных дел Узбекистана: "Наша страна должна участвовать в ЕАЭС" (эксклюзив)

В начале февраля состоится визит президента Узбекистана Шавката Мирзиеева в Москву. Сегодня Узбекистан находится на этапе активного развития, либерализуется, устанавливает добрые отношения с соседями и внерегиональными игроками. О внешней политике Ташкента "Вестнику Кавказа" рассказал первый заместитель министра иностранных дел Узбекистана, Чрезвычайный и Полномочный Посол Ильхом Неъматов.

– Как сегодня складываются отношения между странами Центральной Азии?

– В свое время американские эксперты оценивали Центральную Азию как клубок политических, экономических, гуманитарных и экологических проблем, выражали опасения, что этот клубок проблем может привести к столкновениям между странами региона. Особенно велики были опасения в отношении Узбекистана с Таджикистаном, которые вели споры по воде, по Рогунской ГЭС, по границе; а также в отношении Узбекистана с Киргизией, спорившими о воде и газе.

Но благодаря новой продуманной, конструктивной, доброжелательной политике президента Узбекистана Шавката Мирзиеева, в течение последних трех лет все эти предсказания лопнули, как мыльный пузырь. Сегодня мы имеем прекрасные отношения с соседними странами Центральной Азии. В начале своего президентства Шавкат Мирзиеев сказал, что приоритетом внешней политики будут отношения с ближайшими соседями, с Россией и далее. За короткий период он обменялся визитами с лидерами всех стран Центральной Азии. Благодаря этой открытой политике мы смогли найти решения по самым сложным, запутанным вопросам – и по воде, и по границе.

Нам досталось очень тяжелое пограничное наследие. Но с Киргизией уже подписан договор по делимитации границы на 1170 км. Остались анклавы Сох и Шахимардан. Сложно с водой. Основной потребитель воды в Центральной Азии – Узбекистан. Население республики составляет 34 млн человек. Наша промышленность, сельское хозяйство полностью зависят от воды, потому что все земли орошаемые, у нас нет богарных земель. 70 процентов воды мы потребляем. Вода же накапливается в Таджикистане и Киргизии. Узбекистан, располагающийся ниже по течению Амударьи и Сырдарьи, зависит от своих соседей. Поэтому вопрос рационального использования воды был одним из главных. Камнем преткновения было строительство Рогунской ГЭС. Сейчас проблем нет. Мы даже были готовы участвовать в строительстве Рогуна. Руководство Таджикистана заявляет, что никогда не создаст водных проблем Узбекистану. Правда, они и ранее не создавали проблем. Мы каждый год договаривались. Сегодня у нас с соседями очень хорошие отношения.

– Какие факторы обуславливают поддержание тесных контактов Узбекистана с соседними странами?

– Первый фактор – политический. Это вопросы безопасности. Ни одна страна не может решить в одиночку вопросы безопасности. Мы друг от друга во многом зависим.

Второй фактор – экономический. Наши экономики взаимодополняемы. Чтобы Центральная Азия развивалась, необходимо сотрудничество: рациональное использование водных и энергетических ресурсов, транспортных коммуникаций. Узбекистан не имеет прямого доступа к морским портам. Экспорт для нас - тяжелый вопрос. Мы экспортируем товары по двум маршрутам: южному и северному. Южный маршрут - это туркменский транзит в Иран в порт Бендер-Аббас, но Иран сейчас находится под санкциями. Северный маршрут - через Казахстан в Россию и дальше, но это далеко и долго. Самый удобный и дешевый путь - через Афганистан, но там продолжается война. Узбекистан построил железную дорогу от Хайратона до Мазари-Шарифа (72 км), и теперь ее надо продлить. Глава нашего государства Шавкат Мирзиеев предложил два проекта. Первый: Мазари-Шариф – Герат - Чабахар и дальше. Второй: Мазари-Шариф – Кабул – Пешавар. Если эти проекты будут реализованы, то экспортировать наши товаров за рубеж станет значительно проще. Это как раз тот экономический фактор, который обуславливает поддержание контактов в Центральной Азии.

Третий фактор – гуманитарный. В Таджикистане проживает более 2 млн узбеков. В Узбекистане – более 2 млн таджиков. Похожая ситуация и с Киргизией, и Казахстаном. Это и есть наша центральноазиатская взаимозависимость. Поэтому подписание документов по границе очень важно. Например, узбекско-киргизскую границу в сутки пересекает 31 тыс. человек. Товарооборот с Киргизией со 100 млн дол. вырос до 700 млн долларов. С Таджикистаном - со 100 млн дол. до 600 млн долларов. С Туркменией за 10 месяцев нынешнего года товарооборот достиг 428 млн долларов. С Казахстаном - более 3 млрд долларов. Но это не предел, наша цель - довести товарооборот до 5 млрд долларов.

Мы наблюдаем также беспрецедентный рост товарооборота с Россией – 7 млрд долларов. Визит президента РФ Владимира Путина в октябре 2018 года был весьма успешным. До этого в Москве побывал наш президент Шавкат Мирзиеев. В ходе переговоров были найдены новые направления сотрудничества. Мы открыли более 10 филиалов российских университетов, совсем недавно - филиал МГИМО.

Но проблем пока очень много, и для их решения нужно время. Народ Узбекистана, зарубежные эксперты верят, что процесс реформ приобрел необратимый характер. Не случайно журнал The Economist назвал Узбекистан страной года. Просто так они никого не хвалят, а это означает, что нам доверяют. А доверие - это инвестиции, взаимовыгодное сотрудничество. Доверие – это имидж Узбекистана.

Конечная цель наших реформ – благосостояние нашего народа. Это не просто лозунг. Правительство должно служить народу, а не народ правительству. Сегодня между правительством и народом установлен прямой контакт путем виртуальных приемных по всей стране. Открыты также приемные премьера.

- Эта открытая политика не ударит бумерангом по стране?

- Не думаю. Смотрите, Китай кормит весь мир, он стал первой экономикой в мире. Вспомните слова Дэн Сяо Пина: "Чтобы освежить воздух в комнате, надо открыть форточку. Через форточку зайдет свежий воздух. Вместе с ним залетят комары и мухи, но мы их поубиваем". Это довольно любопытное философское высказывание. Своей открытостью Китай добился успехов. Так и у нас. Мы на три года ввели мораторий на проверку предпринимателей. Поддержка малого и среднего бизнеса очень важна. Сегодня привлечением инвестиций занимается даже МИД. Президент на встрече с дипломатами Узбекистана поставил три задачи: привлечение инвестиций, новых технологий; увеличение экспорта на рынки зарубежных стран и увеличение числа туристов. Это правильно, поскольку во всем мире превалирует экономическая дипломатия.

У нас уже есть первые результаты. За полтора года мы проработали более 800 инвестиционных проектов на общую сумму более 30 млрд долларов. Не все они будут реализованы, но реализация хотя бы половины из них, обеспечит большой приток инвестиций.

Большие надежды мы возлагаем и на туризм. В Узбекистане сохранились уникальные исторические памятники, но туристов было катастрофически мало. Сегодня мы полностью меняем структуру туристической отрасли, строим дороги и гостиницы, создаем телекоммуникации, информационные технологии, открываем семейные кафе и рестораны. Мы отменили визы для более 80 стран. Быстрыми темпами развиваем региональный туризм. На границе с Таджикистаном открыто уже 18 пунктов пропуска. Первый результат – в прошлом году Узбекистан посетило 5 млн человек.

- Готовится визит президента Шавката Мирзиеева в РФ. Какие вопросы будут обсуждаться на этот раз?

– В ходе первого визита нашего президента в Москву был подписан большой пакет документов, в том числе инвестиционных. Теперь будут решаться вопросы в сфере экономики, здравоохранения, образования, культуры. Очень много российских компаний уже работает в Узбекистане. Есть компании с узбекским капиталом в России. Особый вопрос - отношения между вузами. Будем анализировать выполнение подписанных соглашений. Вопросов очень много, ожидания очень большие и с нашей стороны, и с российской.

Отношения с Россией у нас прекрасные. Президент Шавкат Мирзиеев участвовал в неформальном саммите СНГ. Президенты обсудили широкий круг вопросов. Узбекистан пересмотрел свое отношение к итогам Великой Отечественной войны. В республике было более 300 Героев ВОв. Из 6 млн населения 1,5 млн человек ушли на фронт. Узбекистан приютил около миллиона человек во время эвакуации. Республика готовится достойно отметить 75-летие Победы. Возвращены старые названия улиц, которые носили имя героев войны. Мы сегодня строим новую страну, новое государство. Европейские эксперты говорят: "Мы приезжаем в новый Узбекистан!" У международных правозащитных организаций нет к Узбекистану претензий. Мы их разоружили своей открытой, прагматичной, доброжелательной политикой.

- В Москве от Ташкента ждут ответа на предложение вступить в ЕАЭС. Готов ли Ташкент дать ответ?

- Участие страны в той или иной организации должно быть полезным, выгодным этой стране. Умные люди делают анализ, потом все взвешивают и принимают решение. Есть факторы, обуславливающие участие Узбекистана в этой организации.

Во-первых, география. Узбекистан находится в центре региона. Если рассматривать регион как единый организм, то он будет чувствовать себя хорошо, если все органы будут хорошо работать. В регионе ни один вопрос - политический, экономический, культурно-гуманитарный или экологический - не будет решен без участия какой-либо одной страны, а без Узбекистана - тем более. Потому как Узбекистан обладает огромным потенциалом – экономическим, политическим, людским. В нашем регионе две страны - Казахстан и Киргизия - уже стали членами ЕАЭС. Это наши стратегически партнеры. Еще один из членов ЕАЭС - Россия - наш стратегический партнер и союзник. Это обуславливает участие Узбекистана в этой организации.

Во-вторых, постоянно расширяющаяся экономика Узбекистана требует новых рынков сбыта. Отношения с Евросоюзом у нас вполне нормальные, совокупный товарооборот превысил 5 млрд долларов и продолжает расти. Но наши товары там не ждут. Поэтому я считаю, что Узбекистан должен участвовать в ЕАЭС.

Кроме того, существует проблема миграции. Наше население растет ежегодно на 700 тысяч человек. Миграция - естественная глобальная проблема. Мы строим свою политику, исходя из национальных интересов. При этом не оглядываясь ни на Запад, ни на Восток, ни на Север, ни на Юг.