Пятеро жителей Дагестана обвиняются в создании террористического сообщества

Суд в Дагестане рассмотрит уголовное дело против пятерых жителей Агульского района, которые обвиняются в создании террористического сообщества и попытке убийства правоохранителей и чиновника. Об этом сообщили в пресс-служба СКР.

Как отмечается, в 2015 году обвиняемые создали и вступили в террористическое сообщество и незаконное вооруженное формирование с целью совершения преступлений террористической направленности. Они приобретали огнестрельное оружие, боеприпасы, взрывные устройства и продукты питания для материального обеспечения незаконного вооруженного формирования.

В 2016-2017 годах участники группы планировали убийство двух сотрудников правоохранительных органов и представителя органа местного самоуправления. Однако им это не удалось, поскольку они были задержаны сотрудниками правоохранительных органов.

Также обвиняемые вымогали 1 млн рублей у одного из должностных лиц администрации Агульского района, а когда последний отказался выплатить им, незаконно проникли в его дом, где похитили охотничье ружье, деньги и драгоценности на общую сумму около 125 тыс. рублей. Кроме этого, они подожгли два магазина и один объект общественного питания, причинив их владельцам ущерб на общую сумму более 3 млн рублей, передает "Регион Online".

Обвиняемым вменяют создание и вербовку в террористическое сообщество и НВФ, покушение на убийство правоохранителей и чиновника, попытку вымогательства, кражу, хищения оружия, повреждение чужого имущества общеопасным способом, а также незаконный оборот оружия и взрывных устройств.