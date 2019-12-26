ЦБ РФ вовремя уничтожает загрязненные банкноты - "Гознак"

Банк России вовремя уничтожает загрязненные банкноты, а при их производстве используют специальные добавки, активно воздействующие на вирусы и другие вредные организмы. Об этом сообщили в пресс-службе "Гознака", изготавливающего эти денежные купюры.

Такими словами в "Гознаке" прокомментировали заявление Роспотребнадзора о том, что в ряди случаев денежные купюры могут являться рассадниками вируса гриппа.

"Считаем, что это утверждение некорректно применять к российским банкнотам. Вопросу долговечности безопасности банкнот в нашей стране уделяется большое внимание", - отметили в пресс-службе.

В "Гознаке" добавили, что наличное денежное обращение в России "очень чистое". "Отечественные стандарты по выводу ветхих банкнот из обращения находятся примерно на одном уровне с еврозоной. Загрязненные банкноты вовремя уничтожаются Банком России, не допускается их переход в сильно ветхое состояние", - приводит РИА Новости сообщение "Гознака"