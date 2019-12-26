Минэнерго представило проект энергетической стратегии РФ до 2035 года
Проект энергетической стратегии России до 2035 года был внесен в правительство Минэнерго, сообщили в пресс-службе ведомства.
Ранее глава ведомства Александр Новак сообщал, что Минэнерго планирует внести в кабмин проект энергостратегии до 2035 года в конце ноября.
Энергостратегия, одобрение которой неоднократно откладывалось правительством, содержит задачи и целевые ориентиры по развитию отраслей топливно-энергетического комплекса, передает РИА Новости.
Вестник Кавказа
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