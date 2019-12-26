В Липецкой области опрокинулся автобус с гражданами Грузии, есть жертвы

В Липецкой области произошло ДТП с рейсовым автобусом, в результате которого погибло два человека, еще 15 пострадали. Об этом сообщили в Единой дежурной диспетчерской службы.

В ГУ МЧС по региону уточнили, что авария случилась около 18:40 на 356 километре трассы М-4 Дон вблизи населенного пункта Ярлукино Становлянского района.

Согласно предварительной информации, автобус следовал рейсом Москва - Тбилиси. Все пострадавшие являются гражданами Грузии.

По словам представителя экстренных служб региона, автобус съехал в кювет на скользкой дороге. В пресс-службе МЧС поведали, что после ДТП госпитализировано восемь человек, остальных осматривают врачи. По уточненным данным, всего в автобусе находились 19 человек, передает РИА Новости.



