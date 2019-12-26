Ушла из жизни актриса Галина Волчек

Народная артистка СССР Галина Волчек скончалась в больнице на 87-м году жизни. Об этом сообщили в театре "Современник", передает РИА Новости.

Волчек была госпитализирована в понедельник из своего загородного дома в коттеджном поселке Рожновка Одинцовского района. Актриса находилось в состоянии комы. При этом еще накануне она принимала гостей в театре.

Галина Волчек родилась 19 декабря 1933 года в Москве, в семье известного режиссера и кинооператора Бориса Волчека и сценаристки Веры Майминой.

В 1955-м окончила школу-студию МХАТ. На ее счету множество ролей в фильмах, среди которых "Дон Кихот", "Берегись автомобиля", "Король Лир", "Осенний марафон", "Уникум" и другие.

В 1972 году Волчек стала главным режиссером театра "Современник". С 1989-го занимала пост его художественного руководителя.