Емельяненко поведал, что он подарил Кадырову

Российский боец ММА Александр Емельяненко заявил, что подарил главе Чечни Рамзану Кадырову сейф для оружия.

По его словам, руководитель республики ранее подарил ему два автомобиля Mercedes. "Одну машину он подарил мне за то, что ему нравится, как я дерусь. Он меня таким образом поощрил за ряд боев, которые я выиграл. А второй он мне на день рождения подарил", - отметил Емельяненко-младший.

При этом он подчеркнул, что последнее, что он подарил главе Чечни, была сейф-картина. "То есть сейф для оружия спрятан за картиной", - цитирует его Sportbox.ru.