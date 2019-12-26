О "Северном потоке-2" чаще всего пишут немецкие СМИ – исследование

По числу зарубежных публикаций о "Северном потоке-2" лидируют немецкие СМИ, на втором месте следуют СМИ из США, украинские медиа замыкают тройку. Об этом сообщается в исследовании, проведенном медиа-аналитиками международной компании LexisNexis.

Специалисты изучили публикации более чем 100 тыс СМИ 200 стран мира за период с 30 октября по 20 декабря 2019 года.

Согласно материалам LexisNexis, с 30 октября 2019 года, когда было получено последнее разрешение на строительство газопровода, в зарубежных СМИ было опубликовано 27,8 тыс материалов, посвященных "Северному потоку — 2", две трети из них (20,9 тыс публикаций) носят эмоционально окрашенный характер, остальные - информационный.

При этом лидером по числу публикаций о проекте стала Германия, немецкие СМИ за полтора месяца опубликовали 9851 материал о "Северном потоке-2", что превышает треть от всех публикаций по теме за исследуемый период.

Американские СМИ опубликовали 4799 материалов о газопроводе, украинские – 2030 материалов.

В исследовании отмечается, что в десятке стран, чьи СМИ чаще всего пишут о "Северном потоке-2", оказались Польша, Великобритания, Австрия, Швейцария, Франция, Греция и Канада.

Больше всего публикаций пришлось на 30 октября – дату, когда Дания последней из балтийских стран выдала разрешение на строительство газопровода. В тот день "Северному потоку-2" было посвящено 2009 публикаций. Также большое число публикаций пришлось на 12 декабря (3043) и 18 декабря (3136), что было связано с подготовкой санкций США в отношении проекта, передает РИА Новости.