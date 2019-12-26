Бывших спецназовцев подозревают в убийствах в Москве

В Москве по делу об убийстве двух человек были задержаны три члена преступной группы, действовавшей в российской столице в 2008 – 2012 годах.

По информации старшего помощника руководителя ГСУ СК России по Москве Юлии Ивановой, у задержанных изъято большое количество боевого огнестрельного оружия и взрывчатых веществ.

Двое из задержанных ранее являлись сотрудниками спецназа.

"Следственными органами расследуется уголовное дело в отношении троих мужчин. В зависимости от роли каждого следствием предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой из корыстных побуждений, с целью скрыть другое преступление)", - сообщила она.

По версии следствия, вечером 28 ноября 2008 года преступники убили предпринимателя и его водителя. Спустя четыре года, днем 29 мая 2012 года, они напали на мужчину 1967 года рождения и нанесли ему телесные повреждения, от которых он скончался на месте.

Преступления не были раскрыты по горячим следам, однако сотрудник правоохранительных органов задержали причастных к убийствам.

Следствие просит суд в качестве меры пресечения избрать подозреваемым арест, передает РИА Новости.