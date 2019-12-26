На Ставрополье справились со вспышкой кори

Медикам Ставропольского края удалось локализовать вспышку кори в Невинномысске. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

Опасное заболевание появилось в регионе в начале декабря, после чего стало распространятся. Для предотвращения эпидемии в образовательных и социальных учреждениях была проведена дополнительная вакцинация.

В общей сложности было ревакцинировано около 43 тыс жителей региона. При этом в Минздраве уточнили, что вакцины против кори достаточно, она имеется в нужном количестве в медицинских организациях.

В настоящее время в Ставропольском крае действуют прививочные бригады. Как отмечается, особое внимание уделялось детям, чьи родители отказались от прививок.