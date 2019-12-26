Путин обсудил с Нетаньяху Сирию и Иран

Сегодня состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Об этом сообщили в канцелярии израильского премьера.

В рамках беседы стороны обсудили Иран и ситуацию в Сирии. Также Путин поздравил Нетаньяху с Ханукой, а тот в свою очередь поздравил главу российского государства с Новым годом.

В пресс-службе Кремля поведали, что в Путин и Нетаньяху обсудили некоторые вопросы двусторонних отношений в контексте запланированного на январь 2020 года визита российского лидера в Израиль.