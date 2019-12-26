От "свиного гриппа" в Грузии погибли два человека

В Грузии за последнее время от осложнений, вызванных вирусом гриппа H1N1, известным как "свиной", погибли два человека. Об этом сообщил глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья страны Амиран Гамкрелидзе.

Он отметил, что оба скончавшихся пациента не имели прививок от гриппа.

Гамкрелидзе пояснил, что в стране циркулируют вирусы преимущественно двух типов - А и В. Однако превалируют случаи заболевания вирусом типа В, который протекает в сравнительно более легкой форме, чем вирусы типа А (H1N1, H3N5).

"Согласно мониторингу нашей лаборатории, циркуляции типа В в три раза больше в стране. По сегодняшним данным, как количество новых случаев, так и тяжелых случаев в стационарах сравнительно меньше, чем это было в этот период прошлого года", - отметил он.

Гамкрелидзе добавил, что государство обеспечило бесплатную вакцинацию 92 тыс гражданам, входящим в группу риска. Еще около 30 тыс человек сделали прививки в коммерческом секторе, передает Спутник-Грузия.