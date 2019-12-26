Еще шестерых кандидатов в судьи представят парламенту Грузии

В Грузии Высший совет юстиции отобрал еще шесть кандидатов в судьи Верховного суда для представления парламенту.

В ведомстве сообщили, что кандидаты были отобраны из списка, состоящего из 50 человек, из которого были отобраны 20 кандидатов, представленные на утверждение парламента летом. При этом летом депутаты утвердили 14 кандидатов. Если парламентарии не смогут заполнить оставшиеся в Верховном суде Грузии вакансии из новых шести кандидатов, конкурс будет объявлен заново, передает Спутник-Грузия.

Напомним, процесс назначения судей Верховного суда вылился в политический скандал, так как в список вошли многие сторонники экс-президента Михаила Саакашвили. В начале года глава юридического комитета парламента Эка Беселия объявила о выходе из рядов правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия". Вслед за ней партию покинул ряд депутатов, в результате чего "Грузинская мечта" утратила конституционное большинство.