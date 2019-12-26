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Путин не поедет на Мюнхенскую конференцию

Путин не поедет на Мюнхенскую конференцию

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин не планирует ехать на Мюнхенскую конференцию по безопасности, которая пройдет в феврале.

На вопрос, планируется ли поездка Путина на конференцию по безопасности, Песков ответил отрицательно, передает РИА Новости.

Напомним, Мюнхенская конференция по безопасности проводится ежегодно с 1963 года по инициативе немецкого публициста Эвальда-Генриха фон Клейста-Шменцина, который был руководителем конференции до 1998 года. Традиционно на конференции вручается премия его имени за вклад в дело мира и разрешения конфликтов.

 

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Вестник Кавказа

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