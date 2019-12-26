Жительница Ставрополья госпитализирована с сибирской язвой

В Ставропольском крае сельская жительница заболела сибирской язвой, ситуация находится под контролем региональных властей, сообщил глава края Владимир Владимиров.

Он уточнил, что случай заболевания был зафиксирован в селе Подлужном Изобильненского городского округа.

"Она госпитализирована, получает все необходимое лечение. Состояние удовлетворительное, угрозы жизни нет", - написал Владимиров на своей странице в Instagram.

По словам губернатора, ведется расследование ситуации, проводятся профилактические мероприятия. "Проведены подворные обходы всех животноводческих точек, расположенных в непосредственной близости от очага заболевания. В самом очаге проведена заключительная дезинфекция. В населенном пункте осуществляется весь комплекс необходимых лечебных и диагностических мероприятий", - сообщил Владимиров.

Он также добавил, что власти региона организовали медицинское наблюдение за всеми, кто имел контакты с заболевшей.

"Ситуацию держу на постоянном контроле", - приводит РИА Новости слова ставропольского губернатора.