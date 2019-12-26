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В Москве под поезд метро попал гитарист

В Москве под поезд метро попал гитарист

Мужчиной, который упал сегодня утром под поезд метрополитена в Москве, оказался бас-гитарист кавер-группы "Мертвый месяц" Алексей Галыгин, сообщили СМИ.

По предварительной информации, у Галыгина на перроне закружилась голова, и он упал перед прибывающим поездом.

Машинисту удалось остановить состав, прибывшие на станцию медики госпитализировали пострадавшего в НИИ Склифосовского.

Галыгин играет в группе, исполняющий каверы на песни группы "Сектор газа" и параллельно работает в больнице, передает РИА Новости.

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Вестник Кавказа

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