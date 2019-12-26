В Крыму разработают закон о яхтенном туризме

В будущем году парламентарии Крыма, Краснодарского Края, Севастополя, Санкт-Петербурга и Калининграда подготовят совместный законопроект о яхтенном туризме, сообщил глава комитета госсовета Крыма по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк.

По его словам, речь идет о создании единого регионального закона, который депутаты в дальнейшем хотят вынести на федеральный уровень.

Черняк уточнил, что документ будет регулировать сферу развития яхтенного туризма и условия ведения в ней бизнеса.

Он также напомнил, что на побережье Крыма планируется создать 17 яхтенных марин, передает РИА Новости.