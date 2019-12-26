Мать и сестру Арашукова подозревают в незаконном трудоустройстве

Мать и сестра экс-сенатора Рауфа Арашукова Нелли Арашукова и Камилла Агоева объявлены в федеральный розыск, сообщила адвокат бывшего члена Совфеда Марина Андреева.

В постановлении в Басманного суда Москвы сообщается, что женщинам инкриминируется фиктивное трудоустройство на предприятиях "Газпрома" в Ставрополе.

В свою очередь, адвокат отца экс-сенатора Владимир Постанюк выразил недоумение возбуждением дела в отношении сестры экс-сенатора.

По его словам, женщины действительно числятся на предприятиях "Газпрома", однако сестра сенатора большую часть времени провела в декрете, а мать несколько раз опаздывала на работу, что следствие, по его словам, рассматривает как хищение, передает РИА Новости.

Напомним, в конце января 32-летнего Рауфа Арашукова, одного из самых молодых сенаторов, задержали прямо в зале заседаний Совета Федерации. Ему вменяют участие в преступной группировке, убийство двух человек и давление на свидетеля. Впоследствии Совфед лишил его статуса сенатора. Все обвинения Арашуков категорически отвергает.