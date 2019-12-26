Калиматов подарит детям фотоаппарат, ноутбук, планшет и куклу

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов исполнит новогодние пожелания четверых детей из республики, чьи открытки он снял "Елки желаний" в Кремле. Об этом сообщили в пресс-службе руководителя региона.

Елка, исполняющая желания детей, установлена в Александровском зале Кремлевского дворца. Уточняется, что дети в качестве подарков на Новый год поделали цифровой фотоаппарат, Ноутбук, планшет и куклу-малышку.

"Желания этих детей обязательно сбудутся", - пообещал глава Ингушетии.

Акция "Елка желаний" организована всероссийским благотворительным проектом "Мечтай со мной", стартовавшим в 2014 году как добровольческая инициатива в Татарстане. Проект получил поддержку президента страны Владимира Путина, передает РИА Новости.