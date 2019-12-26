Захарова: РФ ответит на санкции против "Северного потока-2"

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что никто не отменял симметричный подход при ответе на американские санкции против газопровода "Северный поток-2".

Она отметила, что российская сторона всегда отвечает на подобные недружественные выпады.

"Я не буду говорить, как конкретно будут выглядеть ответные меры российской стороны, но, как вы уже слышали от российских официальных лиц на различных уровнях, мы всегда отвечаем на подобные недружественные выпады. К сожалению, подход, который называется симметричным, зеркальным, в качестве ответа никто не отменял", - приводит РИА Новости слова Захаровой.

Напомним, 20 декабря президент США Дональд Трамп оборонный бюджет на 2020 год, который, в частности, предусматривает санкции против газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток". Компания Allseas, осуществляющая прокладку газопровода, приостановила работу.