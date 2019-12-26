В ингушской Назрани жильцов аварийного дома выкинули на улицу

В Ингушетии возбуждено уголовное дело о превышении полномочий сотрудниками городской администрации Назрани, которые организовали выселение жильцов многоквартирного аварийного дома и его снос, не предоставив жилье выселенным людям.

По версии следствия, должностные лица городской администрации в период с 1 февраля по 31 декабря 2016 года организовали выселение жильцов 30 квартир дома по улице Московской, а также его снос. Земельный участок, на котором находился дом, был предоставлен в аренду коммерческой организации для строительства жилого комплекса. "При этом до настоящего времени меры к предоставлению жильцам указанного дома жилых помещений (квартир) взамен изымаемых должностными лицами администрации города Назрань не приняты", - отмечается в сообщении, передает "Это Кавказ".

Следственное управление СК РФ по Ингушетии возбудило уголовное дело по части 1 статьи 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий"), - сообщается на сайте ведомства.

Чиновники действовали в нарушение условий региональной адресной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Республики Ингушетия в 2016—2017 годах", в которой не было предусмотрено финансирование сноса и строительства нового дома для выселенных жильцов, - добавили в СК региона.