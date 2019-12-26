Мать решила, что дочь умерла, и бросила ее на дороге в Кузбассе

Мать в Кемеровской области оставила трехмесячную дочь на обочине трассы, решив, что она умерла. Сообщение о ЧП опубликовала пресс-служба СУ СК РФ по Кузбассу.

Во вторник 24 декабря в Кемерово поступил сигнал о пропаже 36-летней женщины с трехмесячной дочерью. Было открыто уголовное дело по п. "в" ч.2 ст.105 УК РФ "Убийство малолетнего лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии".

На данный момент известно, что мать с ребенком уехала из дома на машине. Спустя несколько часов ее остановили полицейские на границе трассы Кемерово - Томск, дочери с ней уже не было.

Где сейчас находится младенец, неизвестно. Девочку ищут следователи, сотрудники полиции и волонтеры, осматривается маршрут женщины от дома до места задержания, допрашиваются очевидцы и автолюбители водители с видеорегистраторами, ехавшие про трассе в то же самое время. В квартире изъяты детские вещи, допрошен отец девочки.

"Мать ребенка задержана. Следствию она поясняет, что дочь поперхнулась. Посчитав, что девочка умерла, она оставила ее тело на обочине дороги", - уточнили в пресс-службе.

Подозреваемую в ближайшее время поместят в больницу для установления ее психического состояния.