Мать и сестра Арашукова сбежали из России

Мать экс-сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова и его сестра Камила Агоева были объявлены в федеральный розыск по уголовному делу о растрате, сообщила адвокат Рауфа Арашукова Марина Андреева.

"Их пока объявили в общероссийский розыск. Сторона защиты уверена, что сами по себе они следствию не интересны, их используют как средство давления на Рауфа Арашукова", - выразила уверенность защитник.

Ранее о возбуждении уголовных дел против женщин заявил сам Рауф Арашуков, напоминает РИА Новости.