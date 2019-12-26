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Мать и сестра Арашукова сбежали из России

Мать и сестра Арашукова сбежали из России

Мать экс-сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова и его сестра Камила Агоева были объявлены в федеральный розыск по уголовному делу о растрате, сообщила адвокат Рауфа Арашукова Марина Андреева.

"Их пока объявили в общероссийский розыск. Сторона защиты уверена, что сами по себе они следствию не интересны, их используют как средство давления на Рауфа Арашукова", - выразила уверенность защитник.

Ранее о возбуждении уголовных дел против женщин заявил сам Рауф Арашуков, напоминает РИА Новости.

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Вестник Кавказа

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