Ставропольские строители возводят сразу 15 детсадов

В Ставропольском крае одновременно возводятся пятнадцать детских садов с яслями, сообщили в пресс-службе краевого Минстроя.

Три детских сада строят в столице края Ставрополе - они обеспечат почти 900 мест для дошкольников. Кавминводы получат пять учреждений: по одному в Кисловодске, Пятигорске, Ессентуках, Железноводске и Предгорном районе. Стройка идет в Георгиевске, Михайловске и селе Ивановском под Невинномысском, а к четырем существующим детским садам в Кировском, Буденновском и Александровском районах пристраивают ясельные группы, - передает "АиФ-Ставрополье".

В уходящем 2019 году строители построили два детских сада в Ставрополе и по одному в Ессентуках и Михайловске. В регионе появилось 768 дополнительных мест, которые обошлись бюджету в 1,1 млрд рублей. До конца 2021 года на эти цели будет потрачено 2,9 млрд рублей.