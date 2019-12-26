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"Ленин с матросом" встанут на перекрестке Краснодара

&quot;Ленин с матросом&quot; встанут на перекрестке Краснодара

Реставраторы завершили восстановление скульптуры "В. И. Ленин говорит с матросом" в Краснодаре. В ближайшее время она будет установлена на пересечении улиц Ленина и Суворова.

Ранее скульптурная группа с середины прошлого века стояла на территории масложиркомбината. Глава краевого центра Евгений Первышов выступил с предложение установить монумент в центре города. Идея нашла поддержку у депутатов городской думы.

"Спасение от разрушения этого арт-объекта не несет никакой политической окраски", - отметил Первышов, пояснив, что речь идет о сохранении исторического наследия.

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Вестник Кавказа

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