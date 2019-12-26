Кобра ответила укусом на поцелуй змеелова в Индии (ВИДЕО)

В Индии кобра укусила змеелова, пытавшегося поцеловать ее. Видеозапись инцидента опубликована на YouTube.

ЧП случилось 22 декабря в городе Бхадравати штата Карнатака. Местные жители заметили змею и попросили местного змеелова поймать ее. Мужчина легко справился с задачей, но вместо того, чтобы сразу обезвредить рептилию, начал играть с ней, чтобы удивить собравшуюся толпу, пишет Newsflare.

В какой-то момент змеелов решил поцеловать змею и стал медленно приближаться к ней, однако кобра не стерпела и укусила его за губу. Мужчина не стал паниковать, а спокойно поместил пресмыкающееся в мешок, отнес в лес и выпустил на волю, после чего обратился в больницу. Сейчас он уже выздоравливает.

Как считает один из очевидцев, змеелов хотел повторить один из популярных в интернете фокусов, но не учел, что целовать кобру надо сзади, и поплатился.

Индийский эксперт по змеям Субхенду Маллик в свою очередь заявил, что трюки со змеями запрещены во многих штатах страны. Кроме того, эксперт заметил множество ошибок в поведении змеелова с коброй.