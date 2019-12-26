Лавров посетит Узбекистан в январе

Глава МИД России Сергей Лавров 12-13 января 2020 года посетит Узбекистан, сообщила в среду на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отметив, что в ходе визита министр проведет переговоры с узбекским коллегой.

Представитель ведомства также указала на то, что в ходе намеченных встреч предполагается рассмотреть весь комплекс двустороннего политического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного взаимодействия. "Особое внимание будет уделено реализации договоренностей, достигнутых в рамках состоявшегося 18 октября 2018 года государственного визита президента России в Узбекистан, а также подготовке намеченных на 2020 год мероприятий на высшем и высоком уровнях", - сказала она.

Далее Захарова отметила, что планируется подписание программы сотрудничества между внешнеполитическими ведомствами двух стран на 2020-2021 годы, которая предусматривает сверку подходов и координацию действий по ключевым многосторонним и региональным направлениям внешней политики. "Такое взаимодействие является отражением доверительного уровня отношений стратегического партнерства и союзничества, существующего между Россией и Узбекистаном", - заключила официальный представитель МИД России.