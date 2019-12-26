Краснодарские сети водоснабжения не выдерживают нагрузок

Специалисты ООО "Краснодар Водоканал" опять устраняют аварию, на этот раз - на поврежденных сетях водоснабжения в Краснодаре.

В рамках срочных работ будет произведена замена запорной арматуры на трубопроводе диаметром 600 мм, однако на время ремонтных работ возможно снижение давления на сетях водопровода в домах жителей частного сектора по шести улицам города и у жителей микрорайона "Комсомольский", - передает портал Юга.ру.

Планируется, что ремонтные работы завершатся сегодня до исхода дня.