Резко вырос поток туристов из России в Узбекистан

Туристический поток из России в Узбекистан за первые десять месяцев года вырос на 24,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рассказал первый замглавы МИД страны Ильхом Нематов.

По его словам, во времена СССР в республику приезжало много туристов из России, после распада Советского Союза россияне стали предпочитать Таиланд, Майами и так далее.

"Но сейчас опять турпоток возобновляется, число туристов постоянно растет... За январь-октябрь этого года приехали 428 тыс. Это 24,8% роста по отношению к аналогичному периоду прошлого года", - приводит слова дипломата РИА Новости

Нематоев подчеркнул, что турпоток в Узбекистан "резко увеличивается" не только из России, но и со всего мира. Раньше число путешественников составляло порядка 100-200 тыс человек, в в прошлом году их оказалось 5 млн. "Сейчас мы быстрыми темпами создаем очень серьезную инфраструктуру туризма", - пояснил первый замглавы МИД.