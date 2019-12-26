Жириновский: хватит травить Россию нитратами

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил начать борьбу с производством и продажей "отравленных", в том числе нитратами, продуктов.

Соответствующее заявление глава партии озвучил в рамках заседания Госсовета по вопросам аграрной политики.

"Вы в этом году все арбузы кушали? Все. А я ни одного кусочка, потому что они все были отравлены нитратами. И вы их все съели, и наши граждане", - сказал он.

"Что мы хвалимся, сколько мы произвели, если мы в это время травим наших граждан?", - обратился лидер либерал-демократов к участникам заседания.

Для борьбы с производством отравленной продукции политик предложил создать "какой-то особый орган" или поручить эту задачу химическим войскам.