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КC Турции осудил блокировку "Википедии"

КC Турции осудил блокировку &quot;Википедии&quot;

Блокировка "Википедии" на территории Турции нарушает права ее граждан. Такое решение вынес Конституционный суд страны.

Судья постановил, что закрытие самой популярной интернет-энциклопедии противоречит праву на свободу слова, передает РИА Новости.

Напомним, Совет по информационным технологиям и связи Турции в апреле 2017 года сообщил, что по закону "О регулировании интернет-вещания и о борьбе с преступлениями, совершенными в данной сфере" был закрыт доступ к сайту wikipedia.org.

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