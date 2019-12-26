КC Турции осудил блокировку "Википедии"

Блокировка "Википедии" на территории Турции нарушает права ее граждан. Такое решение вынес Конституционный суд страны.

Судья постановил, что закрытие самой популярной интернет-энциклопедии противоречит праву на свободу слова, передает РИА Новости.

Напомним, Совет по информационным технологиям и связи Турции в апреле 2017 года сообщил, что по закону "О регулировании интернет-вещания и о борьбе с преступлениями, совершенными в данной сфере" был закрыт доступ к сайту wikipedia.org.