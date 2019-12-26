Президент Ирака уходит в отставку - СМИ

Президент Ирака Бархам Салех подал в парламент прошение об отставке, - сообщил сегодня телеканал Al Arabiya.

"Политическая и парламентская деятельность должны отвечать высшим интересам народа", - говорится в обращении президента к депутатам, передает ТАСС.

Телеканал отмечает, что прошение президент подал на фоне крайне тяжелой политической ситуации и невозможности партий договориться о кандидатуре нового премьер-министра страны.