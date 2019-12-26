"Гетто" помогают выжить редким животным и растениям

Редкие виды животных и растений могут объединяться в "гетто", чтобы не быть вытесненными более распространенными видами. Об этом сообщает пресс-служба Женевского университета, ссылаясь на статью из журнала Nature Ecology & Evolution.

По эволюционной теории Чарльза Дарвина, лучше приспособленные виды, обладающие большой численностью, как правило, выживают своих немногочисленных и хуже приспособленных оппонентов. Исследователи из Швейцарии и Швеции изучили 326 видов со всего мира и выяснили, что так происходит все же не всегда.

Малочисленные виды, чтобы выжить, собираются в сообщества, напоминающие "этнические кварталы", "которые порой можно встретить в некоторых больших мегаполисах", рассказал руководитель научной группы Жоакин Калатайу.

Так, на одном из островов в Индонезии ученые наблюдали за колонией коралловых полипов Montipora digitata - пальчатой мантипоры. Этот вид доминирует в данной экосистеме, но установить окончательную монополию ему не позволяют жгучие кораллы (Millepora) и кораллы семейства Clavaria (Рогатиковые), которые растут рядом друг с другом, чтобы остаться в живых.

Как такая ситуация соотносится с эволюционной теорией, ученые пока не понимают. "Конкретные механизмы, согласно которым редкие виды формируют такие группы, остаются неизвестными. Для этого нужны дальнейшие исследования", - приводит слова еще одного биолога Маркуса Штофеля ТАСС.

Тем не менее, уже собранные учеными данными могут пригодиться в различных сферах, включая медицину и охрану редких видов животных и растений.