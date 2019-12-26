Рауль Арашуков ответит и за растраты

В отношении бывшего советника гендиректора ООО "Газпром межрегионгаз" Рауля Арашукова возбуждены еще три уголовных дела по статье УК РФ "Растрата", - сообщили из зала Басманного суда, где рассматривается вопрос о продлении срока содержания обвиняемого под стражей.

"Мы узнаем еще о как минимум трех уголовных делах, возбужденных по ст. 160 УК РФ ("Растрата") в отношении Рауля Арашукова. При этом нас не уведомили об этом должным образом. Мы только сейчас об этом узнали, когда пришли в суд", - заявил адвокат Арашукова Владимир Постанюк, передает ТАСС.

Пожаловался адвокат и на то, что изъятые ранее в ходе обысков у Арашуковых несколько единиц оружия до сих пор находятся на экспертизе, подчеркнув, что это не то оружие, которое фигурировало в эпизоде с двумя убийствами, инкриминируемыми Рауфу Арашукову.

Напомним, Рауль Арашуков - отец арестованного бывшего сенатора от КЧР Рауфа Арашукова - является главным фигурантом уголовного дела о хищении газа у ПАО "Газпром" на 31 млрд рублей.