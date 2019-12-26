Сочи и Ереван соединили прямые авиарейсы

Прямые авиарейсы будут отправляться из Сочи в Армению по вторникам, четвергам и субботам авиакомпанией "Азимут".

В пресс-службе Международного аэропорта Сочи имени В.И. Севастьянова уточнили, что стоимость билетов начинается от 1 750 рублей в одну сторону. "Их можно приобрести на официальном сайте перевозчика и в авиакассах", - говорится в сообщении.

Уточняемся, что по вторникам и четвергам вылет будет осуществляться в 13:45, по субботам – в 13:55. Путь займет 1 час 20 минут, передает "КП Кубань".