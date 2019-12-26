Разведение улиток-афродизиака включат в виды сельхоздеятельности

Разведение виноградных улиток в России войдет в перечень сельскохозяйственных видов деятельности, так что занимающиеся этим фермеры смогут рассчитывать на меры господдержки, в частности гранты. Об этом рассказал глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев на заседании Госсовета в Москве.

Кроме того, министр заявил о необходимости расширения взаимодействия с бизнесом. "Бизнес может подсказать, какие меры поддержки для него наиболее актуальны", - цитирует его "Интерфакс".

"За улиток спасибо", - ответил президент РФ Владимир Путин Патрушеву.

Напомним, о необходимости внести разведение улиток в виды сельхоздеятельности Путина попросил один из участников встречи, прошедшей 23 декабря в Адыгее, Сергей Балаев. Фермер, общаясь с главой государства, пояснил, что улитки не просто питательны, но еще и считаются афродизиаком. Президент пошутил, что с их помощью можно было бы повысить рождаемость в России, и поручил Минсельхозу рассмотреть вопрос включения "улиточного бизнеса" в число видов сельхоздеятельности.