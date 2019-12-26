Жилая шестиэтажка полыхает в Петербурге

Питерские огнеборцы тушат пожар, вспыхнувший в одном из жилых домов в Петроградском районе города.

На момент прибытия представителей экстренных служб, огню удалось захватить площадь в 40 "квадратов".

В городском управлении МЧС отметили, что огонь из квартиры на верхнем этаже перекинулся на чердак и кровлю.

"По прибытии к месту вызова было обнаружено открытое горение из окна квартиры на шестом этаже, с переходом на чердачное помещение и кровлю на площади 40 квадратных метров", - цитирует сообщение РИА Новости.

Из горящей квартиры пожарными была эвакуирована женщина, также 8 человек были эвакуированы из соседних квартир.

Согласно предварительной информации в результате возгорания никто не пострадал.