В Кемерово установили рекорд России по параду Дедов Морозов

Сегодня по центральным улицам Кемерово (Кузбасс) прошли парадом 1279 Дедов Морозов, поставив рекорд России по числу его участников.

Шествие началось в 16:30 местного времени (12:30 мск) от западной трибуны стадиона "Химик", колонна зимних волшебников прошла до площади Советов.

"Было зафиксировано количество участников рекорда Дедов Морозов 1279, в кафтанах, во всей амуниции, в праздничных костюмах прошедших по центральной площади. Это рекорд (России - ред.), вновь установленный", – рассказала эксперт российской книги рекордов Юлия Пронина, передает РИА Новости.

Деда Мороза из Великого Устюга очень удивил народ Кузбасса: "Такие замечательные, веселые, дружные", - сказал главный волшебник. Впрочем, кемеровчан и гостей города на площади ждали не только волшебники, но и праздничная программа с участием олимпийского чемпиона по фигурному катанию Алексея Ягудина, шоу кузбасского Деда Мороза и его помощников, хоккей на валенках, флешмоб "Расскажи стишок", массовые катания на ледовом катке и полевая кухня с кашей и горячим чаем.

Парад Дедов Морозов возглавляемый главным волшебником из Великого Устюга, является частью новогодней кампании "В Новый год вместе", стартовавшей в Кузбассе 30 ноября.