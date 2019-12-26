Пожарные потушили леса в Сочи

Лесной пожар площадью 800 "квадратов" потушен в Лазаревском районе Сочи. Об этом информирует ГУМЧС России по Краснодарскому краю.

Ранее сообщалось, что в минувший вторник 24 декабря, в труднодоступном районе поселка Верхняя Хобза загорелась лесная подстилка. К борьбе с огнем были привлечен вертолет Ми-8, а также 217 человек личного состава и 44 единицы техники.

Спустя сутки спасатели заявили о тои, что активное горение ликвидировано, позже Сочинский национальный парк сообщил о локализации пожара.

"Возгорание лесной подстилки в Лазаревском районе ликвидировано", - цитирует представителя ведомства РИА Новости.