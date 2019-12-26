Главный храм ВС РФ получит кисет с землей с могилы Зорге в Японии

В рамках акции "Горсть памяти", проводимой в канун 75-летия Великой Победы, Япония передала России землю с могилы советского разведчика Рихарда Зорге, - сообщил замглавы Минобороны РФ - начальник Главного военно-политического управления ВС РФ Андрей Картаполов.

Министерство обороны РФ получило землю с братских могил советских воинов из Азербайджана, Испании, Китая, Литвы, Норвегии, Польши, Сербии, Словении, Таджикистана, Швеции и Финляндии, всего планируется привезти землю с могил из более чем 40 стран, - добавил генерал, поблагодарив зарубежных партнеров за вклад в работу по увековечению памяти советских воинов, отдавших жизни за защиту своей страны, - передает "Интерфакс".

Кисеты с землей будут помещены в латунные гильзы артиллерийских снарядов и установлены на территории главного храма ВС РФ в Подмосковье.

Напомним, Рихард Зорге, резидент нелегальной советской разведки, работал в Японии в 1933-1941 годах. Он был арестован японской контрразведкой в октябре 1941 года, признан виновным в шпионаже и казнен в ноябре 1944 года.