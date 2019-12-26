Российский диетолог вступилась за майонез

В майонезе, традиционно отвергаемом поклонниками ЗОЖ, есть многие полезные для человека ингредиенты, об этом сообщила кандидат медицинских наук, врач-терапевт, диетолог высшей квалификационной категории ФГБУН "ФИЦ питания и биотехнологии" Екатерина Бурляева.

"При изготовлении майонеза используется растительное масло, которое содержит полиненасыщенные жирные кислоты. Это те питательные вещества, которые в организме человека нормализуют уровень холестерина в крови. И не только нормализуют, а поддерживают определенный баланс между "плохим" и "хорошим" холестерином", - цитирует ее радио Sputnik.

Кроме того, по словам диетолога, в растительных жирах есть жирорастворимые витамины, например, в подсолнечном масле имеется витамин Е, который не только позволяет сохранить эластичность кожи, красивые ногти и волосы, но и служит мощным антиоксидантом, защищающим клетки от старения и отрицательного воздействия окружающей среды/

Бурляева уточнила, что сделанный дома своими руками майонез отличается от промышленного только по вкусу, так как ингредиенты в них используются примерно одинаковые. Врач отметила, что майонез промышленного производства к тому же часто дополнительно обогащается минеральными веществами и витаминами.

Диетолог призвала не забывать, что майонез - это не основное блюдо, а всего лишь дополнение к нему, так что перебарщивать с ним не стоит. Кроме того, в состав этого соуса входят уксус и соль, поэтому его не стоит есть людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта в период обострения, с артериальной гипертензией и заболеваниями почек.