Армения справилась с "настороженностью" в отношениях с Россией

Армения и Россия полностью преодолели "этап настороженности", который возник после "бархатной революции", - заявил сегодня руководитель постоянной комиссии по внешним связям армянского парламента Рубен Рубинян.

"Как отметил мой российский коллега Константин Косачев, после "бархатной революции" армяно-российские отношения не только не пострадали, но еще более укрепились", - сказал Рубинян сегодня, подводя итоги года, передает "Интерфакс".

Месяцем ранее армянский премьер Никол Пашинян говорил, что после смены власти в закавказской республике отношения Москвы и Еревана получили новую динамику.

Напомним, Пашинян пришел к власти в стране весной 2018 года на волне народных протестов против Сержа Саргсяна, и был официально назначен премьером Армении в январе 2019 года.