Украинским СМИ запретят объективно говорить о России

Минкультуры Украины разработало законопроект о медиа, который в том числе ужесточает контроль за СМИ и вводит строгие ограничения относительно подготовки материалов о России. Об этом пишет украинское издание "Страна", располагающее текстом законопроекта.

"Законодательно запрещается объективно говорить о России, а также о происходящем в Крыму и в Донбассе", - сообщает издание.

Кроме того, вводится запрет на "материалы, содержащие популяризацию или пропаганду органов государства-агрессора, его должностных лиц и организаций, а также их действий или заявлений, оправдывающих вооруженную агрессию и нарушение территориальной целостности Украины".

В "Стране" убеждены, что нововведение влечет фактически полный запрет на любую информацию из России и Донбасса, кроме отрицательной.

Кроме того, законопроект предполагает, что владеть средствами массовой информации на Украине и контролировать их не смогут россияне.

По мнению "Страны", законопроект нанесет удар по СМИ, пытающимся "соблюдать баланс в этом сложном вопросе" и "призывающим к компромиссу" с властями России и Донбасса для окончания войны.