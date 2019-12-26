"Северный поток-2" и "Северный поток-3" неизбежны - мнение профессора Губкинского университета

Вице-президент группы компаний "НьюТек Сервисез", профессор РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина Валерий Бессель в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" выразил уверенность в том, что неизбежно будет реализован не только проект "Северного потока-2", остановившийся сейчас из-за американских санкций, но и потенциальный проект "Северного потока-3", о котором ранее говорили в Минэнерго РФ и "Газпроме".

"Что касается "Северного потока-2", то он будет достроен обязательно. Это обусловлено экономическими интересами компаний, которые осуществляют строительство и будут осуществлять эксплуатацию трубопровода - ведущих европейский компаний, включая две немецких, одну австрийскую, одну голландско-британскую и одну французскую. Напомню, что средняя продажная цена экспортного газа за 2018 год составляла $249 за тысячу кубов, то есть продажа 55 млрд кубометров дает "Газпрому" выручку в $13,7 млрд (при себестоимости $8-9 млрд для того же объема). Ну а наши западные партнеры, покупая этот газ по $249 за тысячу кубов, будут продавать его конечным потребителям по 1000-1200 евро за тысячу кубов – что дает доналогооблагаемую прибыль для каждой из пяти компаний порядка $10 млрд в год. Никто от такой прибыли не откажется", - подчеркнул он.

"Наши американские коллеги, как бы они ни грозили Европе, не могут предоставить европейским компаниям бизнес, сопоставимый с этим. Кроме того, затраты на уже осуществленное строительство несут совместно "Газпром" и европейцы, так что отказываться от почти построенного трубопровода никто не станет. Или наш "Академик Черский", который сейчас пойдет из Находки, достроит трубу, или компания Allseas, которая разбирается пока, как США намерены новые санкции применять. Подчеркну, что Allseas обеспечена заказами только от "Газпрома", больше на ее услуги нет спроса, и она явно не хочет терять прибыль. Понятно, что у ее менеджмента есть интересы в Америке, из-за этого она и взяла паузу в работе - но можно быть уверенным, что стратегию Европы и "Газпрома" на строительство новых обходных газопроводов, которые могут эксплуатироваться следующие 50-60 лет, это не изменит", - указал Валерий Бессель.

"Напомню, что никаких значимых газовых ресурсов в Европе нет. Получение американского сжиженного газа - это весьма проблематичная вещь по ряду обстоятельств, и речь не только о высокой цене, но и о нехватке танкеров-газовозов, недостаточной добыче СПГ и отсутствии необходимых мощностей по его приемке. Перестроить и переориентировать всю газораспределительную сеть Европы с востока на запад будет чрезвычайно трудно и очень дорого. Люди не пойдут на такие затраты просто так. В Европе работают такие же бизнесмены, как и в Америке, как и в России, и они хотят зарабатывать деньги. Поэтому Новак абсолютно прав, "Северный поток-2" обязательно будет реализован. А нас эта ситуация с санкциями сделает еще умнее и сильнее", - выразил уверенность профессор РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина.

Вопрос о "Северном потоке-3" в перспективе встанет со всей неизбежностью, ожидает эксперт. "Хотя энергопотребление по газу в Евросоюзе чуть-чуть снижается (за 10 лет на 5%) из-за применения энергосберегающих технологий и роста влияния возобновляемых источников энергии, но в будущем оно будет только расти. Евросоюз - это экономика №2 в мире, согласно данным Всемирного банка, с ее ростом ЕС будет требоваться все больше топлива, а газ - это наиболее экологически чистое топливо из всех органических видов. Европа будет избавляться от угля (15% в балансе энергопотребления на данный момент) и от атомной энергетики (Германия к 2024 году намерена закрыть все 8 блоков АЭС), вполне логично ожидать, что на замену им придет газ. В связи с этим Россия имеет значительный потенциал борьбы за европейский рынок, и "Северный поток-3" здесь один из вероятных вариантов. Что мы с этого рынка не уйдем и не ослабим позиции на нем, можно сказать со стопроцентной гарантией", - заключил Валерий Бессель.