Почему Армения отрицает существование азербайджанской общины Карабаха

В последнее время армянская пропаганда заметно активизировалась в вопросе отрицания существования азербайджанской общины Карабаха, характеризуя ее как искусственно созданную. Но, по материалам всесоюзной переписи 1989 года, более четверти населения Нагорно-Карабахской автономной области (НКАО) составляли этнические азербайджанцы, а в Шуше проживало лишь 10% этнических армян. Поэтому отрицание существования азербайджанской общины Карабаха можно объяснить не иначе как националистической политикой в отношении вынужденных переселенцев бывшей автономии для оправдания агрессии в отношении гражданского населения оккупированных районов вокруг Карабаха.

Признание существования азербайджанской общины разрушит миф об исконной принадлежности Карабаха к Армении и армянскому миру. Долгие годы армянская пропаганда выстраивала концепт "сакральной борьбы народа за историческую справедливость", которая позволила бы консолидировать разрозненное армянство и национализировать интересы диаспоры, подчинив их националистическим мифологемам. Признание азербайджанской общины Карабаха вносит диссонанс в устоявшееся представление армянских обывателей о целях и методах ведения "священной борьбы", побуждая задавать неудобные вопросы армянской пропаганде. В случае такого развития событий, и без того слабая позиция армянской дипломатии рискует остаться без поддержки диаспоры, которая не захочет поддерживать факт агрессии и быть спонсором режима, ответственного за военные преступления в период карабахской войны.

Между тем участие азербайджанской общины Карабаха в урегулировании конфликта может существенно ускорить переговорный процесс. Это касается народной дипломатии, которая в состоянии способствовать подготовке народов к миру. Одним из ключевых факторов разрешения кризиса остается преодоление идеологических барьеров, навязанных армянской пропагандой населению Армении и Карабаха. Однако самопровозглашенный режим крайне ревностно относится к контактам армянской и азербайджанской общин Карабаха. Местная политическая элита опасается критики со стороны армян Карабаха, которая возникнет в результате культурных контактов и переосмысления существующей на территории непризнанной республики действительности.

Для современной армянской идеологии признание азербайджанской общины Карабаха равносильно признанию факта агрессии в Карабахе. Армянской дипломатии придется отвечать на вопрос о том, как вышло, что жители Карабаха азербайджанского происхождения вынуждены отстаивать свое право на признание за пределами региона проживания, особенно если принять во внимание границы самопровозглашенной республики. Соответственно, за этим последует признание того факта, политика Армении препятствует осуществлению права на самоопределение, предусмотренного в Уставе ООН. Всем станет ясно, что в 1989 году руководство Армянской ССР, грубо нарушив нормы международного и советского права, приняло незаконное постановление о присоединении к республике Нагорно-Карабахской автономии Азербайджанской ССР.

Придерживаясь мнения о том, что даже термина "азербайджанская община Карабаха" не существует, армянская сторона закрывает глаза на факты нарушения прав тысяч представителей азербайджанской общины, в отношении которых была проведена этническая чистка. К слову, сама Армения не признает незаконный режим. Это лишний раз подтверждает, что позиция Еревана в вопросе легитимизации оккупации - не более чем политическая профанация.

Оккупированный Карабах вместе с его жителями давно стал заложником армянской политики. По мнению ряда армянских экспертов, в случае признания азербайджанской общины Карабаха, она фактически будет приравнена к руководству самопровозглашенного режима, который потеряет монополию на власть. Это предсказуемо повлечет раскол внутри правящей элиты Армении из-за утраты уверенности в обоснованности ее претензий на власть. В таком случае Нагорный Карабах может уничтожить Армению как независимое государство, так как исход политического кризиса окажется непредсказуемым.