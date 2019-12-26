Юноша спас друзей ценой собственной жизни в Краснодаре

Пожар вспыхнул сегодня рано утром в доме, расположенном на улице Абрикосовой в поселке Знаменском Краснодара. Об этом информирует пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Сообщается, что обнаружив возгорание потерпевший разбудил, находящихся в доме друзей, однако сам не смог выбраться из горящей постройки. "19-летний молодой человек самостоятельно выбраться из жилища не смог. После локализации пожара было обнаружено его тело", - говорится в сообщении.

По факту ведется доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.