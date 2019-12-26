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Верхний Ларс открыли для большегрузов

Верхний Ларс открыли для большегрузов

За ночь сотрудники департамента автомобильных дорог Минрегионразвития Грузии смогли расчистить от снега дорогу Гудаури - Коби, ведущую к границе с Россией, и открыли ее для прицепного и полуприцепного транспорта, - сообщили в ведомстве.

"Движение прицепного и полуприцепного автотранспорта по дороге Гудаури - Коби восстановлено. К этому времени движение по автомобильной дороге международного значения Мцхета - Степанцминда - Ларс (граница с РФ) разрешено для всех видов автомобилей", - сказано в сообщении, передает ТАСС.

Как ранее сообщал "Вестник Кавказа", со вчерашнего вечера дорога Гудаури - Коби была перекрыта из-за обильного снегопада и гололеда.

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Вестник Кавказа

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