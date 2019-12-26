Уборку невидимого снега объяснили во Владимире (ВИДЕО)

Видеоролик из Владимира, на котором трактор коммунальщиков убирает невидимый снег, вызвал резонанс в сети.

На записи виден трактор, который медленно едет вдоль обочины, совершая при этом такие движения ковшом, как будто он сгребает и стряхивает снег. На самом же деле никакого снежного покрова на земле нет.

Начальник пресс-службы администрации города Александр Карпилович рассказал, что на ролике запечатлена машина с навесным оборудованием, которая занималась, "естественно, не уборкой снега в его отсутствие, а уборкой проезжей части, убирала грязь вдоль бордюров", пишет РИА Новости.

По словам чиновника, это вполне рутинная процедура, поэтому рассуждения о невидимом снеге вызвали лишь улыбку у владимирских специалистов в сфере ЖКХ.