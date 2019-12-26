Аиша Ажигова после лечения вернулась в Ингушетию

Сегодня вместе с мамой в Магас вернулась семилетняя девочка из Ингушетии Аиша Ажигова, которая несколько месяцев проходила лечение в Москве после истязаний своей родственницы. Она была выписана из НИИ неотложной детской хирургии и травматологии накануне, 25 декабря.

"Мы будем начинать новую жизнь, в квартире все готово. Девочка себя хорошо чувствует, я рада, что она теперь будет со мной", - сказала мать ребенка Лидия Ажигова, передает ТАСС.

Напомним, семилетняя девочка с множеством травм была госпитализирована в детскую больницу Назрани 4 июля, затем ее доставили в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля в Москве. В начале августа медикам пришлось ампутировать ей часть правой руки.

По данным следствия, травмы ребенку нанесла ее тетя, в семье которой девочка воспитывалась. Женщине предъявлено обвинение по ст.111 УК РФ об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью малолетнего, она находится под арестом. Мать пострадавшей сначала собирались лишить родительских прав, но позже она стала законным представителем дочери.