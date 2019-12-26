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Песков оценил 2019 год для Кремля

Песков оценил 2019 год для Кремля

Уходящий год стал для Кремля очередным годом напряженной работы, направленной на рост благосостояния российских граждан. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметив, что каждый год наполнен как радостными, так и провоцирующими трудности событиями.

"Для Кремля, естественно, это был очередной год напряженной работы, которая, как всегда говорит президент Путин, главным образом преследует одну цель - это повышение благосостояния граждан России", - указал представитель официальной Москвы.

"Президент рассказывал, что, безусловно, есть определенные трудности в экономике, хотя общая стабильность абсолютно обеспечена и гарантирована", - цитирует Пескова РИА Новости. В этой связи пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что в плане макроэкономической стабильности "нет и не может быть никаких сомнений"

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Вестник Кавказа

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