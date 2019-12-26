Песков оценил 2019 год для Кремля

Уходящий год стал для Кремля очередным годом напряженной работы, направленной на рост благосостояния российских граждан. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметив, что каждый год наполнен как радостными, так и провоцирующими трудности событиями.

"Для Кремля, естественно, это был очередной год напряженной работы, которая, как всегда говорит президент Путин, главным образом преследует одну цель - это повышение благосостояния граждан России", - указал представитель официальной Москвы.

"Президент рассказывал, что, безусловно, есть определенные трудности в экономике, хотя общая стабильность абсолютно обеспечена и гарантирована", - цитирует Пескова РИА Новости. В этой связи пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что в плане макроэкономической стабильности "нет и не может быть никаких сомнений"